Экспорт зерна даст Украине возможность прожить еще 2 месяца, - Зеленский

Блокирование Россией украинских портов наносит значительные потери как экономике Украины, так и мира. Экспорт продовольствия позволит вернуть около 10 млрд долларов в экономику государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского перед студентами Австралии.

"Экономика сегодня в коме. И мы должны всем миром, как врачи, сделать так, чтобы наша экономика дышала", - сказал он.

Зеленский отметил, что ежемесячный дефицит составляет 5 млрд долларов.

"Там (в портах - ред.), как минимум зерна на 10 млрд долларов, которые должны вернуться в нашу экономику... Это зерно предоставит нам возможность прожить еще 2 месяца. Для нас это важно, а Россия это блокирует, потому что понимает, что блокирование портов может привести к голоду и хаосу во многих странах", - добавил президент.