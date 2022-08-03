UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экспорт зерна даст Украине возможность прожить еще 2 месяца, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Блокирование Россией украинских портов наносит значительные потери как экономике Украины, так и мира. Экспорт продовольствия позволит вернуть около 10 млрд долларов в экономику государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского перед студентами Австралии.

"Экономика сегодня в коме. И мы должны всем миром, как врачи, сделать так, чтобы наша экономика дышала", - сказал он.

Зеленский отметил, что ежемесячный дефицит составляет 5 млрд долларов.

"Там (в портах - ред.), как минимум зерна на 10 млрд долларов, которые должны вернуться в нашу экономику... Это зерно предоставит нам возможность прожить еще 2 месяца. Для нас это важно, а Россия это блокирует, потому что понимает, что блокирование портов может привести к голоду и хаосу во многих странах", - добавил президент.

Напомним, вчера первый зерновоз с украинской кукурузой на борту прибыл в Стамбул. Судно перевозит 26 527 тонн кукурузы.

Группа инспекторов поднялась на борт Razoni. После осмотра судно покинет Босфор и направится в ливанский порт Триполи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийпродовольственный кризис