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Экспорт зерна через Турцию: какой будет размер скидки

Фото: размер скидки при экспорте зерна через Турцию решат трейдеры (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В решение вопроса о возобновлении экспорта зерна из Украины активно включилась Турция. Переговоры профильных министров начались еще в конце марта, и Украина предложила возможность скидки при продаже зерна, если будет найден реальный маршрут его вывоза.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает".

"Они (турецкая сторона - ред.) согласились с этим, но контрактов пока нет. Нам лучше продать Турции, чтобы вывезли зерно, чем держать, чтобы оно испортилось", - сообщил РБК-Украина источник, знакомый с переговорным процессом по этой теме.

По заявлению министра сельского хозяйства Турции Вахита Киришчи, скидка составит 25%, и Украина якобы уже дала согласие на это. Но собеседник издания с украинской стороны сообщил, что размер скидки конкретно не зафиксирован. Это будет определяться участниками сделок исходя из условий вывоза. Учитывая, что стоимость перевозки наземным транспортом повысилась до 40% цены зерна, перевозка морем со скидкой даже в 25% может быть выгоднее.

Однако ключевым вопросом для экспорта морем все-таки остается безопасность. Без ее гарантий Украина не согласится ни на какие варианты решения проблемы, отмечается в материале.

Как сообщало РБК-Украина, вопрос с экспортом зерна из Украины необходимо решить до конца лета, иначе возникнет новая проблема. Уже в сентябре негде будет хранить продукцию нового урожая.

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Министерство аграрной политики