Експорт України впав на третину через війну: які галузі лідирують

У січні-жовтні 2022 року з України експортували продукції на 36,9 млрд доларів, а імпортували товарів - на 44,1 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну служби України.
Загалом товарообіг України за 10 місяців поточного року дорівнював 81 млрд доларів. Проте порівняно з минулорічними показниками за такий самий період експорт товарів за десять місяців впав на 32,3%, імпорт - на 23,9%. Ключовою причиною експерти вважають повномасштабне вторгнення Росії на територію України.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
Найбільше імпортували до України такі товари:
Серед країн-експортерів найбільший товарообіг спостерігався з: Польщею - на 5,7 млрд доларів; Румунією - на 3 млрд доларів; Туреччиною - на 2,4 млрд доларів.
Основні країни-імпортери України - це: Китай - на 6,6 млрд доларів; Польща - 4,4 млрд доларів; Німеччина - 3,7 млрд доларів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив заборону на вивезення товарів з України на митну територію країни-терориста Росії.
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