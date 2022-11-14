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Експорт України впав на третину через війну: які галузі лідирують

Фото: товарообіг товарів за 10 місяців становив 81 млрд доларів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У січні-жовтні 2022 року з України експортували продукції на 36,9 млрд доларів, а імпортували товарів - на 44,1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну служби України.

Загалом товарообіг України за 10 місяців поточного року дорівнював 81 млрд доларів. Проте порівняно з минулорічними показниками за такий самий період експорт товарів за десять місяців впав на 32,3%, імпорт - на 23,9%. Ключовою причиною експерти вважають повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари - на 18,5 млрд доларів;
  • метали та вироби з них - на 5,4 млрд доларів;
  • машини, устаткування і транспорт - на 3,6 млрд доларів.

Найбільше імпортували до України такі товари:

  • машини, устаткування і транспорт - на 12,3 млрд доларів;
  • паливно-енергетичні товари - на 10,6 млрд доларів;
  • продукція хімічної промисловості - на 8 млрд доларів.

Серед країн-експортерів найбільший товарообіг спостерігався з: Польщею - на 5,7 млрд доларів; Румунією - на 3 млрд доларів; Туреччиною - на 2,4 млрд доларів.

Основні країни-імпортери України - це: Китай - на 6,6 млрд доларів; Польща - 4,4 млрд доларів; Німеччина - 3,7 млрд доларів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив заборону на вивезення товарів з України на митну територію країни-терориста Росії.

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Економіка України