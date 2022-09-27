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Україна заборонила експорт товарів до Росії

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Київ, Вівторок 27 вересня 2022 19:08
Україна заборонила експорт товарів до Росії Фото: Україна заборонила експорт товарів до Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою Україна запроваджує ембарго на експорт товарів до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.

За інформацією відомства, наразі буде заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, країною призначення яких є Росія. Таке нововведення діятиме до моменту закінчення військового стану та припинення недружніх дій щодо України з боку РФ.

"Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до РФ де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні", - заявила глава Мінекономіки Юлія Свириденко.

За прогнозами Кабміну, таке рішення не матиме негативних економічних наслідків для України, оскільки експорт українських товарів на територію РФ у період з березня по червень 2022 року становив лише 4,2 млн доларів. Водночас, вартість товарів, які українські підприємства експортували до РФ ще в січні 2022 року, склала 250 млн доларів.

У Мінекономіки додають, що ембарго допоможе і українським компаніям, які мали контрактні зобов’язання перед Росією. Наразі вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку України розповідали, що з початку повномасштабної війни загальний експорт товарів з нашої країни скоротився майже вдвічі.

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