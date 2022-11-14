Экспорт Украины упал на треть из-за войны: какие отрасли лидируют

Всего товарооборот Украины за 10 месяцев текущего года равнялся 81 млрд долларов. Однако по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период экспорт товаров за десять месяцев упал на 32,3%, импорт - на 23,9%. Ключевой причиной эксперты считают полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары – на 18,5 млрд долларов;

металлы и изделия из них – на 5,4 млрд долларов;

машины, оборудование и транспорт – на 3,6 млрд долларов.

Больше всего импортировали в Украину следующие товары:

машины, оборудование и транспорт – на 12,3 млрд долларов;

топливно-энергетические товары – на 10,6 млрд долларов;

продукция химической промышленности – на 8 млрд долларов.

Среди стран-экспортеров наибольший товарооборот наблюдался с: Польшей – на 5,7 млрд долларов; Румынией – на 3 млрд долларов; Турцией – на 2,4 млрд долларов.

Основные страны-импортеры Украины – это: Китай – на 6,6 млрд долларов; Польша – 4,4 млрд долларов; Германия – 3,7 млрд долларов.