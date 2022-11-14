Экспорт Украины упал на треть из-за войны: какие отрасли лидируют

В январе-октябре 2022 года из Украины экспортировали продукции на 36,9 млрд долларов, а импортировали товаров – на 44,1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Всего товарооборот Украины за 10 месяцев текущего года равнялся 81 млрд долларов. Однако по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период экспорт товаров за десять месяцев упал на 32,3%, импорт - на 23,9%. Ключевой причиной эксперты считают полномасштабное вторжение России на территорию Украины.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
Больше всего импортировали в Украину следующие товары:
Среди стран-экспортеров наибольший товарооборот наблюдался с: Польшей – на 5,7 млрд долларов; Румынией – на 3 млрд долларов; Турцией – на 2,4 млрд долларов.
Основные страны-импортеры Украины – это: Китай – на 6,6 млрд долларов; Польша – 4,4 млрд долларов; Германия – 3,7 млрд долларов.
Напомним, Кабинет Министров утвердил запрет на вывоз товаров из Украины на таможенную территорию страны-террориста России.
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