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Экспорт Украины упал на треть из-за войны: какие отрасли лидируют

Фото: товарооборот товаров за 10 месяцев составил 81 млрд долларов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В январе-октябре 2022 года из Украины экспортировали продукции на 36,9 млрд долларов, а импортировали товаров – на 44,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Всего товарооборот Украины за 10 месяцев текущего года равнялся 81 млрд долларов. Однако по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период экспорт товаров за десять месяцев упал на 32,3%, импорт - на 23,9%. Ключевой причиной эксперты считают полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары – на 18,5 млрд долларов;
  • металлы и изделия из них – на 5,4 млрд долларов;
  • машины, оборудование и транспорт – на 3,6 млрд долларов.

Больше всего импортировали в Украину следующие товары:

  • машины, оборудование и транспорт – на 12,3 млрд долларов;
  • топливно-энергетические товары – на 10,6 млрд долларов;
  • продукция химической промышленности – на 8 млрд долларов.

Среди стран-экспортеров наибольший товарооборот наблюдался с: Польшей – на 5,7 млрд долларов; Румынией – на 3 млрд долларов; Турцией – на 2,4 млрд долларов.

Основные страны-импортеры Украины – это: Китай – на 6,6 млрд долларов; Польша – 4,4 млрд долларов; Германия – 3,7 млрд долларов.

Напомним, Кабинет Министров утвердил запрет на вывоз товаров из Украины на таможенную территорию страны-террориста России.

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Экономика Украины