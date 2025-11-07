ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Експорт російської нафти істотно знизився, - Трамп

П'ятниця 07 листопада 2025 08:00
UA EN RU
Експорт російської нафти істотно знизився, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що експорт нафти з Росії значно скоротився. Він також сподівається, що війна в Україні завершиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи є в нього оновлена інформація щодо санкцій на російську нафту, і як це може вплинути на війну в Україні та на інтереси США.

"Ну, я можу сказати, що експорт із Росії дійсно сильно знизився. Ми просто хотіли б побачити закінчення війни. Ми б дуже хотіли, щоб ця війна закінчилася", - заявив президент США.

Він укотре сказав, що в російсько-українській війні гине багато людей, "дуже багато російських солдатів".

"Тож ми думаємо, що в якийсь момент вони вчинять дуже розумно і зроблять це. Так що так, російський експорт істотно знизився", - додав глава Білого дому.

Нагадаємо, у цьому ж спілкуванні Дональд Трамп визнав, що завершити війну в Україні не вдалося, однак у цьому питанні є значний прогрес.

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав він.

Варто зазначити, що нещодавно США ввели нафтові санкції проти Росії. Днями РБК-Україна зробило детальний розбір, якої шкоди вже завдали нові американські обмеження російській економіці.

Також ми писали, як Росія втратила нафтовий ринок і хто зайняв її місце.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки НАФТА Війна в Україні
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України