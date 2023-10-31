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Експорт нафтопродуктів РФ продовжує падати. Він досяг 17-місячного мінімуму, - Bloomberg

Росія, Вівторок 31 жовтня 2023 22:10
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Експорт нафтопродуктів РФ продовжує падати. Він досяг 17-місячного мінімуму, - Bloomberg Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Експорт російських нафтопродуктів впав до 17-місячного мінімуму після тимчасової заборони на постачання дизельного палива і сезонного ремонту, що обмежила нафтопереробну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, поставки нафтопродуктів впали до 2,2 мільйона барелів на день за перші 28 днів жовтня. Це найнижчий показник із травня 2022 року і приблизно на 3% менше, ніж у вересні та роком раніше.

Російський експорт перебуває під пильним наглядом ринку нафти на предмет інформації про її видобуток після того, як Москва припинила публікувати офіційні дані про виробництво.

Поставки сирої нафти в країну перевищили цільовий показник, встановлений у рамках угоди ОПЕК+. Про це свідчать останні дані відстеження танкерів, які відстежує агентство Bloomberg.

Проте потоки палива опинилися під тиском через обмеження виробництва, оскільки вітчизняні нафтопереробні заводи ще не повністю завершили планове технічне обслуговування, яке має відбутися наступного місяця.

Дефіцит бензину в Росії

Раніше повідомлялось, що росіяни останніми тижнями почали відчувати нестачу бензину та дизелю.

Британська розвідка припускає, що дефіцит виник через низку факторів, серед з яких попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Пізніше Reuters писало, що заборона на експорт палива з Росії призвела до падіння залізничного експорту бензину на 80% у першій половині жовтня порівняно з аналогічним періодом вересня.

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