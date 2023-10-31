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Экспорт нефтепродуктов РФ продолжает падать. Он достиг 17-месячного минимума, - Bloomberg

Россия, Вторник 31 октября 2023 22:10
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Экспорт нефтепродуктов РФ продолжает падать. Он достиг 17-месячного минимума, - Bloomberg Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Экспорт российских нефтепродуктов упал до 17-месячного минимума после временного запрета на поставки дизельного топлива и сезонного ремонта, ограничившего нефтеперерабатывающую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, поставки нефтепродуктов упали до 2,2 миллиона баррелей в день за первые 28 дней октября. Это самый низкий показатель с мая 2022 года и примерно на 3% меньше, чем в сентябре и годом ранее.

Российский экспорт находится под пристальным наблюдением рынка нефти на предмет информации о ее добыче после того, как Москва прекратила публиковать официальные данные о производстве.

Поставки сырой нефти в страну превысили целевой показатель, установленный в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом свидетельствуют последние данные отслеживания танкеров, которые отслеживает агентство Bloomberg.

Однако потоки топлива оказались под давлением из-за ограничения производства, поскольку отечественные нефтеперерабатывающие заводы еще не полностью завершили плановое техническое обслуживание, которое должно состояться в следующем месяце.

Дефицит бензина в России

Ранее сообщалось, что россияне в последние недели начали испытывать нехватку бензина и дизеля.

Британская разведка предполагает, что дефицит возник из-за ряда факторов, среди из которых спрос со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.

Позже Reuters писало, что запрет на экспорт топлива из России привел к падению железнодорожного экспорта бензина на 80% в первой половине октября по сравнению с аналогичным периодом сентября.

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