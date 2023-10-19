Залізничний експорт бензину із РФ в першій половині жовтня впав на 80%, - Reuters

Заборона на експорт палива з Росії призвела до падіння залізничного експорту бензину на 80% у першій половині жовтня порівняно з аналогічним періодом вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Росія тимчасово заборонила експорт бензину і дизельного палива з наднизьким вмістом сірки з 21 вересня, щоб впоратися з дефіцитом на внутрішньому ринку.

Обмеження, які були частково ослаблені минулого тижня, зробили виняток для пального, що поставляється в рамках міжурядових угод, зокрема з членами очолюваного РФ Євразійського економічного союзу.

За перші 15 днів жовтня російські НПЗ відправили залізницею до Киргизії і Таджикистану близько 10 тисяч і 000,4 тисяч тонн бензину відповідно. Обидві країни мають міжурядові угоди про постачання палива з РФ.

Монголія також була звільнена від заборони, і експорт російського бензину в країну становив близько 6 тонн.

Росії допомагають НПЗ у Білорусі

"Російські нафтопереробні заводи переспрямували бензин на внутрішній ринок після заборони на експорт пального, хоча деякі з них усе ще проводять технічне обслуговування", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що більша частина бензину, експортованого в жовтні через російські порти Усть-Луга, Санкт-Петербург і Мурманськ, надходить із білоруських нафтопереробних заводів.

Білорусь поставила в російські порти залізницею близько 120 тисяч тонн бензину в перші дні жовтня порівняно з 15 тисячами тонн у вересні. У 2021 році Білорусь і Росія підписали угоду про транспортування і транзитну перевалку нафтопродуктів із білоруських нафтопереробних заводів через російські порти.

Дефіцит бензину в Росії

Раніше повідомлялось, що росіяни останніми тижнями почали відчувати нестачу бензину та дизелю.

Британська розвідка припускає, що дефіцит виник через низку факторів, серед з яких попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Місяць тому Bloomberg писало, що світові нафтопереробні заводи не можуть виробляти достатньо дизельного палива, що відкриває новий виток інфляції та позбавляє світову економіку пального, яке живить як промисловість, так і транспорт.