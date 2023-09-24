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У Росії виник дефіцит бензину та дизелю: британська розвідка пояснила причини

Москва, Неділя 24 вересня 2023 09:20
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У Росії виник дефіцит бензину та дизелю: британська розвідка пояснила причини Фото: у Росії виник дефіцит бензину та дизелю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни останніми тижнями почали відчувати нестачу бензину та дизелю. Це навряд чи напряму пов'язано з війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка припускає, що дефіцит виник через низку факторів, серед з яких попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Щоб стабілізувати ринок, 21 вересня Росія призупинили майже весь експорт бензину та дизелю. Розвідка припускає, що це може вплинути на країни, які залежать від російського палива.

"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії", - каже розвідка.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни ЄС, США, Канада та інші держави ввели санкції проти російської нафти та газу. Європейські країни почали знижувати залежність від російських енергоресурсів.

З 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

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