Експорт нафти з РФ до Китаю зростає та досяг рекорду за останні три роки, - Bloomberg

Загальний експорт нафти та мазуту з РФ в Китай у січні досяг 1,66 млн барелів на день. Це більше, ніж попередній рекорд, зафіксований у квітні 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

З кінця минулого року Китай домінує у закупках сорту нафти (ESPO), який можна швидко доставити з Далекого Сходу Росії. Дані стеження за судами показують, що із західних російських портів Приморська та Новоросійська, де завантажуються сорти Urals та інші сорти, до Китаю може надходити більше нафти.

Постачання сирої нафти та конденсату зросло до 1,52 млн барелів на день. Експорт нафти та мазуту до Китаю досяг 1,66 млн барелів на день.

Нагадаємо, що найбільші нафтопереробні заводи Китаю PetroChina і Sinopec відновили закупівлю російської нафти зі знижкою після нетривалої паузи наприкінці 2022 року, якраз перед початком ембарго Європейського союзу на російську нафту.

Росія планує спрямовувати 2023 року понад 80% свого експорту нафти до так званих "дружніх" країн, тобто держав, які не ввели санкції проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Видобуток нафти в Росії може скоротитися у 2023 через ембарго Європейського союзу та обмеження цін на російську нафту, введеного країнами G7. Вже у березні видобуток впаде на 500 тис. барелів на добу.

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