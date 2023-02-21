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Экспорт нефти из РФ в Китай растет и достиг рекорда за последние три года, - Bloomberg

Фото: Экспорт нефти из РФ в Китай растет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Общий экспорт нефти и мазута из РФ в Китай в январе достиг 1,66 млн баррелей в день. Это больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в апреле 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Российскую нефть активно покупают частные и государственные НПЗ Китая.

Поставка сырой нефти и конденсата выросла до 1,52 млн баррелей в день. Экспорт нефти и мазута в Китай достиг 1,66 млн баррелей в день.

С конца прошлого года Китай доминирует в закупках нефтяного сорта (ESPO), который можно быстро доставить с Дальнего Востока России. Данные слежки за судами показывают, что из западных российских портов Приморска и Новороссийска, где загружаются сорта Urals и другие сорта, в Китай может поступать больше нефти.

Китай покупает нефть на фоне активного обновления экономики от последствий пандемии Covid-19.

Напомним, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Китая PetroChina и Sinopec возобновили закупку российской нефти со скидкой после непродолжительной паузы в конце 2022 года, перед началом эмбарго Европейского союза на российскую нефть.

Россия планирует направлять в 2023 году более 80% своего экспорта нефти в так называемые "дружественные" страны, то есть государства, которые не ввели санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Добыча нефти в России может сократиться в 2023 году из-за эмбарго Европейского союза и ограничения цен на российскую нефть, введенного странами G7. Уже в марте добыча упадет на 500 тысяч баррелей в сутки.

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