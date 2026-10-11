UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Експорт надлишків газу збільшить валютну виручку та надходження до бюджетів, – експерт

17:08 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Новіков
Частковий експорт газу збільшить надходження до бюджетів (фото: Getty Images)

Дозвіл приватним компаніями здійснювати частковий і контрольований державою експорт надлишків природного газу в ЄС призведе до збільшення валютної виручки країни, доходів державного бюджету та інвестицій в нове буріння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.

"Енергобезпека залишається пріоритетом для держави: рішення ухвалювалося на основі завчасного заповнення ПСГ, прогнозів споживання та детального аналізу потреб для проходження ОЗП. Водночас це важливий крок для підтримки економіки та стимулу для приватних компаній інвестувати у сектор", - зазначив Петренко.

За його словами, експорт забезпечить збільшення надходжень валюти в країну, що дозволить підтримати платіжний баланс і створить додаткові надходження в економіку, а також зростання податків до державного і місцевого бюджетів.

Часткове відкриття експорту – підтримка української економіки і стимул для газовидобувних компаній інвестувати у сектор.

Рішення поширюється лише на надлишки природного газу, які є у приватних видобувників через різке скорочення споживання промисловістю через обстріли.

В разі настання кризової ситуації чи загрози енергетичній безпеці, держава зможе оперативно зупинити експорт.

"Вкотре повторюсь, експорт відбуватиметься під повним контролем держави. У випадку кризової ситуації, він буде оперативно зупинений", - додав директор Асоціації.

Підприємства матимуть можливість щомісяця продавати для експорту до 15% обсягу газу, який вони видобули у попередньому місяці. Продаж здійснюватиметься через біржові торги, вся інформація про угоди буде відкритою.

Що цьому передувало

Як повідомлялося, запаси газу в підземних сховищах України значно перевищують необхідні потреби. Цільовий показник у 14,6 млрд куб. м був досягнутий ще наприкінці літа. Через падіння споживання промисловими споживачами в Україні виник великий профіцит газу.

Нагадаємо, Україна накопичила газу більше, ніж планувала до опалювального сезону. Фактичні запаси у ПСГ вже досягли 15 млрд кубометрів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Газ