Експорт надлишків газу збільшить валютну виручку та надходження до бюджетів, – експерт

"Енергобезпека залишається пріоритетом для держави: рішення ухвалювалося на основі завчасного заповнення ПСГ, прогнозів споживання та детального аналізу потреб для проходження ОЗП. Водночас це важливий крок для підтримки економіки та стимулу для приватних компаній інвестувати у сектор", - зазначив Петренко.

За його словами, експорт забезпечить збільшення надходжень валюти в країну, що дозволить підтримати платіжний баланс і створить додаткові надходження в економіку, а також зростання податків до державного і місцевого бюджетів.



Часткове відкриття експорту – підтримка української економіки і стимул для газовидобувних компаній інвестувати у сектор.



Рішення поширюється лише на надлишки природного газу, які є у приватних видобувників через різке скорочення споживання промисловістю через обстріли.



В разі настання кризової ситуації чи загрози енергетичній безпеці, держава зможе оперативно зупинити експорт.



"Вкотре повторюсь, експорт відбуватиметься під повним контролем держави. У випадку кризової ситуації, він буде оперативно зупинений", - додав директор Асоціації.



Підприємства матимуть можливість щомісяця продавати для експорту до 15% обсягу газу, який вони видобули у попередньому місяці. Продаж здійснюватиметься через біржові торги, вся інформація про угоди буде відкритою.