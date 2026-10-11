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Экспорт излишков газа увеличит валютную выручку и поступления в бюджеты, – эксперт

17:08 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Новиков
Частичный экспорт газа увеличит поступление в бюджеты (фото: Getty Images)

Разрешение частным компаниям осуществлять частичный и контролируемый государством экспорт излишков природного газа в ЕС приведет к увеличению валютной выручки страны, доходам государственного бюджета и инвестициям в новое бурение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

"Энергобезопасность остается приоритетом для государства: решение принималось на основе преждевременного заполнения ПХГ, прогнозов потребления и детального анализа потребностей для прохождения ОЗУ. В то же время, это важный шаг для поддержки экономики и стимула для частных компаний инвестировать в сектор", - отметил Петренко.

По его словам, экспорт обеспечит увеличение поступлений валюты в страну, что позволит поддержать платежный баланс и создаст дополнительные поступления в экономику, а также рост налогов в государственный и местный бюджеты.

Частичное открытие экспорта — поддержка украинской экономики и стимул для газодобывающих компаний инвестировать в этот сектор.

Решение распространяется только на излишки природного газа, находящиеся у частных добытчиков из-за резкого сокращения потребления промышленностью из-за обстрелов.

В случае наступления кризисной ситуации или угрозы энергетической безопасности государство сможет оперативно остановить экспорт.

"В очередной раз повторюсь, экспорт будет проходить под полным контролем государства. В случае кризисной ситуации он будет оперативно остановлен", - добавил директор Ассоциации.

Предприятия смогут ежемесячно продавать для экспорта до 15% объема газа, который они добыли в предыдущем месяце. Продажа будет осуществляться через биржевые торги, вся информация о сделках будет открыта.

Что этому предшествовало

Как сообщалось, запасы газа в подземных хранилищах Украины значительно превышают необходимые потребности. Целевой показатель в 14,6 млрд. куб. м был достигнут еще в конце лета. Из-за падения потребления промышленными потребителями в Украине возник большой профицит газа.

Напомним, Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону. Фактические запасы в ПХГ уже достигли 15 млрд кубометров.

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