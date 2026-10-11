Экспорт излишков газа увеличит валютную выручку и поступления в бюджеты, – эксперт

"Энергобезопасность остается приоритетом для государства: решение принималось на основе преждевременного заполнения ПХГ, прогнозов потребления и детального анализа потребностей для прохождения ОЗУ. В то же время, это важный шаг для поддержки экономики и стимула для частных компаний инвестировать в сектор", - отметил Петренко.

По его словам, экспорт обеспечит увеличение поступлений валюты в страну, что позволит поддержать платежный баланс и создаст дополнительные поступления в экономику, а также рост налогов в государственный и местный бюджеты.



Частичное открытие экспорта — поддержка украинской экономики и стимул для газодобывающих компаний инвестировать в этот сектор.



Решение распространяется только на излишки природного газа, находящиеся у частных добытчиков из-за резкого сокращения потребления промышленностью из-за обстрелов.



В случае наступления кризисной ситуации или угрозы энергетической безопасности государство сможет оперативно остановить экспорт.



"В очередной раз повторюсь, экспорт будет проходить под полным контролем государства. В случае кризисной ситуации он будет оперативно остановлен", - добавил директор Ассоциации.



Предприятия смогут ежемесячно продавать для экспорта до 15% объема газа, который они добыли в предыдущем месяце. Продажа будет осуществляться через биржевые торги, вся информация о сделках будет открыта.