Експорт Китаю до Росії у березні скоротився вперше за два роки: Bloomberg назвало причину

За інформацією видання, причиною такого скорочення експорту є погрози США щодо запровадження санкцій проти банків та підприємств, які можуть підозрювати у сприянні вторгненню Росії до України.

При цьому, як розповіло джерело Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін може порушити питання збільшення обсягів торгівлі з Китаєм на зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном - глава Кремля хоче відвідати Пекін у травні.

Співрозмовник видання додав, що Росія вважає уповільнення темпів зростання обсягу торгівлі як "тимчасове".

Варто зауважити, що торік обсяг торгівлі між Росією та Китаєм досяг рекордних показників - він становив 240 мільярдів доларів. Це було пов'язано з китайським імпортом російської нафти та китайським експортом автомобілів, промислового обладнання та електроніки до Росії.