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ЄС закликав Китай припинити постачання технологій військово-промисловому комплексу РФ

Вівторок 05 березня 2024 20:37
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ЄС закликав Китай припинити постачання технологій військово-промисловому комплексу РФ Архівне фото: ЄС закликав Китай припинити постачання технологій військово-промисловому комплексу РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Китай має вжити всіх можливих дій для припинення поставок технологій російському військово-промисловому комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво ЄС у Росії.

Зазначається, що сторона ЄС знову висловила серйозну заклопотаність щодо значних обсягів товарів подвійного призначення і передових технологій, що експортуються з Китаю російським військово-промисловим комплексом.

Раніше це також було висловлено на саміті ЄС-Китай, який відбувся 7 грудня 2023 року.

"У зв'язку з цим ЄС закликав Китай вжити в межах своєї юрисдикції ефективних кроків щодо припинення потоків цих найбільш чутливих товарів", - йдеться в заяві.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

У жовтні Міноборони США заявило, що Китай, попри свої заперечення, постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.

А міністр закордонних справ Китаю Ван І запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю в Росію.

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