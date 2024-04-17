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Экспорт Китая в Россию в марте сократился впервые за два года: Bloomberg назвало причину

Фото: лидер КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский экспорт в Китай в марте сократился на 16% по сравнению с показателями за этот же период в прошлом году. Такая тенденция наблюдается впервые с середины 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, причиной такого сокращения экспорта является угрозы США о введении санкций в отношении банков и предприятий, которые могут подозревать в содействии вторжению России в Украину.

При этом, как рассказал источник Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин может поднять вопрос увеличения объемов торговли с Китаем на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином - глава Кремля хочет посетить Пекин в мае. 

Собеседник издания добавил, что Россия считает замедление темпов роста объема торговли как "временное". 

Стоит заметить, что в прошлом году объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных показателей - он составил 240 миллиардов долларов. Это было связано с  китайским импортом российской нефти и китайским экспортом автомобилей, промышленного оборудования и электроники в Россию.

Критика Китая за экспорт в Россию

Напомним, на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Китай за рост экспорта в Россию после начала полномасштабной войны в Украине. Он подчеркивал, что никто не может помогать агрессору. Такое заявление канцлер сделал во время своего визита в Шанхай.

Отметим, Китай продолжает наращивать торговлю с Россией. Это происходит на фоне западных санкций, в рамках которой на страну-агрессора наложили экспортные ограничения.

В Европейском союзе подчеркивали, что Китай передает технологии российскому военно-промышленному комплексу.

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