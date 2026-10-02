Експорт каменю з України: бізнес підтримав мито та закликав розвивати переробку

"Ми підтримуємо ідею мита. Мито додасть вартості каменю на кілька відсотків, при цьому експорт не зупиниться", - сказав він.

Спікер додав, що Україна має великі запаси будівельного та декоративного каменю, значні поклади зосереджені у Житомирській області.

"Ми продаємо камінь за копійки, а він має коштувати як італійський мармур", - вважає Сьомак.

Україна має налагодити переробку сировини, але збудувати завод з переробки каменю - досить складне завдання, адже необхідно врахувати умови підключення до електричних мереж, територію для відходів виробництва, кваліфікований персонал, інші фактори.

Голова Національної асоціації добувної промисловості Ксенія Оринчак прокоментувала, що, наприклад, лабрадорит - це унікальний камінь, який їде з України на переробку до Китаю і навіть Росії.

В той же час український бізнес налагоджує переробку каменю, що створює додаткову собівартість всередині країни.