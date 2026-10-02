Экспорт камня из Украины: бизнес поддержал таможенную пошлину и призвал развивать переработку

"Мы поддерживаем идею пошлины. Пошлина прибавит стоимости камня на несколько процентов, при этом экспорт не остановится", – сказал он.

Спикер добавил, что у Украины большие запасы строительного и декоративного камня, значительные залежи сосредоточены в Житомирской области.

"Мы продаем камень за копейки, а он должен стоить как итальянский мрамор", – считает Семак.

Украина должна наладить переработку сырья, но построить завод по переработке камня – достаточно сложная задача, ведь необходимо учесть условия подключения к электрическим сетям, территорию для отходов производства, квалифицированный персонал и другие факторы.

Глава Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Орынчак прокомментировала, что, например, лабрадорит – это уникальный камень, который едет из Украины на переработку в Китай и даже Россию.

В то же время, украинский бизнес налаживает переработку камня, что создает дополнительную себестоимость внутри страны.