Експорт із ЄС в Росію впав майже на 50% на фоні вторгнення в Україну

З початку повномасштабного вторгнення експорт товарів з країн Євросоюзу в Росію впав на 47%.

За даними видання, якщо в 2021 році експорт в РФ становив 69,2 млрд євро, то за 2022 рік він скоротився до 36,3 млрд євро.

В той же час в Вірменію, Білорусь, Грузію, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан поступило товарів з ЄС на 20,3 млрд євро в порівнянні з 13,7 млрд євро за аналогічний період в 2021 році. При цьому, експорт із цих країн до Євросоюзу теж виріс майже на 40% - до 9,4 млрд євро.