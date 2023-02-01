UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експорт із ЄС в Росію впав майже на 50% на фоні вторгнення в Україну

Фото: еспорт із ЄС в Росію впав майже на 50% (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З початку повномасштабного вторгнення експорт товарів з країн Євросоюзу в Росію впав на 47%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними видання, якщо в 2021 році експорт в РФ становив 69,2 млрд євро, то за 2022 рік він скоротився до 36,3 млрд євро.

В той же час в Вірменію, Білорусь, Грузію, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан поступило товарів з ЄС на 20,3 млрд євро в порівнянні з 13,7 млрд євро за аналогічний період в 2021 році. При цьому, експорт із цих країн до Євросоюзу теж виріс майже на 40% - до 9,4 млрд євро.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії, на шість місяців, тобто до 31 липня 2023 року.

Як повідомлялося раніше, ЄС пропонує ввести новий пакет санкцій проти Білорусі. Обмеження можуть бути такої ж сили, як і ті, які накладені на Росію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзЕкономіка РФ