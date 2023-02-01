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Експорт із ЄС в Росію впав майже на 50% на фоні вторгнення в Україну

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ЄС, Середа 01 лютого 2023 01:46
Експорт із ЄС в Росію впав майже на 50% на фоні вторгнення в Україну Фото: еспорт із ЄС в Росію впав майже на 50% (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З початку повномасштабного вторгнення експорт товарів з країн Євросоюзу в Росію впав на 47%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними видання, якщо в 2021 році експорт в РФ становив 69,2 млрд євро, то за 2022 рік він скоротився до 36,3 млрд євро.

В той же час в Вірменію, Білорусь, Грузію, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан поступило товарів з ЄС на 20,3 млрд євро в порівнянні з 13,7 млрд євро за аналогічний період в 2021 році. При цьому, експорт із цих країн до Євросоюзу теж виріс майже на 40% - до 9,4 млрд євро.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії, на шість місяців, тобто до 31 липня 2023 року.

Як повідомлялося раніше, ЄС пропонує ввести новий пакет санкцій проти Білорусі. Обмеження можуть бути такої ж сили, як і ті, які накладені на Росію.

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