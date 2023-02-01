Экспорт из ЕС в Россию упал почти на 50% на фоне вторжения в Украину

С начала полномасштабного вторжения на экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию упал на 47%.

По данным издания, если в 2021 году экспорт в РФ составил 69,2 млрд евро, то за 2022 год он сократился до 36,3 млрд евро.

В то же время в Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан поступило товаров из ЕС на 20,3 млрд евро по сравнению с 13,7 млрд евро за аналогичный период в 2021 году. При этом экспорт из этих стран в Евросоюз тоже вырос почти на 40% - до 9,4 млрд евро.