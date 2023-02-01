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Экспорт из ЕС в Россию упал почти на 50% на фоне вторжения в Украину

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ЕС, Среда 01 февраля 2023 01:46
Экспорт из ЕС в Россию упал почти на 50% на фоне вторжения в Украину Фото: экспорт из ЕС в Россию упал почти на 50% (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С начала полномасштабного вторжения на экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию упал на 47%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным издания, если в 2021 году экспорт в РФ составил 69,2 млрд евро, то за 2022 год он сократился до 36,3 млрд евро.

В то же время в Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан поступило товаров из ЕС на 20,3 млрд евро по сравнению с 13,7 млрд евро за аналогичный период в 2021 году. При этом экспорт из этих стран в Евросоюз тоже вырос почти на 40% - до 9,4 млрд евро.

Напомним, что Совет Европейского Союза решил продлить ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, то есть до 31 июля 2023 года.

Как сообщалось ранее, ЕС предлагает ввести новый пакет санкций против Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как те, которые наложены на Россию.

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