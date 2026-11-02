Експорт газу запрацював для десятків компаній: ExPro навів статистику за жовтень

У жовтні 2026 року одразу 29 приватних газовидобувних компаній скористалися новим механізмом експорту українського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки ExPro за результатами спеціалізованих торгів на "Українській енергетичній біржі".
"У жовтні 29 приватних газовидобувних компаній продали на експорт через "Українську енергетичну біржу" 54,5 млн куб м газу", - повідомляє ExPro.
Таким чином, уже в перший місяць роботи нового механізму можливістю продавати частину власного газу за кордон скористалися десятки компаній. Загальна вартість укладених угод становила 45,6 млн євро без ПДВ.
При цьому експорт дозволив видобувникам продавати ресурс суттєво дорожче, ніж на українському ринку.
"Середньозважена ціна продажів сягнула €78,63/MWh (без ПДВ) – у 2,1 раза вище за ціни газу на внутрішньому ринку, проте дещо нижче, ніж у Європі", - зазначає ExPro.
Найбільшими продавцями стали групи ЕСКО-Північ та ДТЕК. На них разом припало майже 53% усього реалізованого на експорт газу.
До п’ятірки найбільших продавців також увійшли:
Покупцями газу на біржі стали іноземні компанії. Зокрема, молдовська державна Energocom придбала 2 млн кубометрів українського газу.
Наступний раунд експортних аукціонів очікується у другій половині листопада, коли приватні видобувники потенційно зможуть виставити ще близько 55 млн кубометрів.
Раніше ми повідомляли, що до початку листопада Україна може накопичити понад 15 млрд кубометрів газу. За урядовими оцінками, такого обсягу має бути достатньо для проходження опалювального сезону.
В Асоціації газовидобувних компаній України наголошували, що контрольований експорт дасть державі додаткову валютну виручку та більші податкові надходження, а видобувникам - кошти на відновлення після російських атак, захист об’єктів і нове буріння.
Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що частковий експорт дасть державі додаткові надходження від ренти та податку на прибуток.
Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що дозвіл на експорт запровадили на тлі профіциту газу в комерційному сегменті, коли приватні компанії почали видобувати більше ресурсу, ніж могли продати всередині країни.