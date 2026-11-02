Экспорт газа заработал для десятков компаний: ExPro привел статистику за октябрь

"В октябре 29 частных газодобывающих компаний продали на экспорт через "Украинскую энергетическую биржу" 54,5 млн. куб. м газа", - сообщает ExPro.

Таким образом уже в первый месяц работы нового механизма возможностью продавать часть собственного газа за границу воспользовались десятки компаний. Общая стоимость заключенных сделок составила 45,6 млн. евро без НДС.

При этом экспорт позволил добывателям продавать ресурс существенно дороже, чем на украинском рынке.

"Средневзвешенная цена продаж достигла €78,63/MWh (без НДС) – в 2,1 раза выше цен на газ на внутреннем рынке, однако несколько ниже, чем в Европе", - отмечает ExPro.

Крупнейшими продавцами стали группы ЭСКО-Північ и ДТЭК. На них вместе пришлось почти 53% всего реализуемого на экспорт газа.

В пятерку крупнейших продавцов также вошли:

"Западнаядрасервис";

"Надра-Геоинвест";

"Укрнефтебурение".

Покупателями газа на бирже стали иностранные компании. В частности, молдавская государственная Energocom приобрела 2 млн кубометров украинского газа.

Следующий раунд экспортных аукционов ожидается во второй половине ноября, когда частные добычи потенциально смогут выставить еще около 55 млн. кубометров.