Експорт газу не порушить баланс: експерт дав пояснення

"Так, для побутового споживача це жодним чином на ціну не вплине, тому що це різні сегменти ринку", - наголосив він.

За словами Свищо, ціна газу для населення зафіксована щонайменше до кінця опалювального сезону - до квітня 2027 року. Ймовірне відкриття експорту стосується іншого, комерційного сегмента ринку.

Сам механізм також планується обмеженим: ідеться про можливість експортувати до 15% українського видобутку - близько 300 млн кубометрів на місяць.

При цьому у підземних сховищах уже накопичено 15,5 млрд кубометрів газу - майже на 1 млрд більше за урядовий орієнтир у 14,6 млрд кубометрів, якого мало вистачити для проходження опалювального сезону.

"Відповідно, якщо ми за місяць-два експортуємо 500-600 мільйонів кубометрів, це не вплине на той баланс газу, який у нас спостерігається", - пояснив Свищо.

Додатковим запобіжником мають стати безпекові обмеження. Якщо через російські удари ситуація з видобутком або запасами погіршиться, експорт передбачається негайно припинити.

"У такому випадку, згідно проекту постанови, планується одразу забороняти, припиняти цей експорт, навіть якщо його дозволять", - зазначив аналітик.