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Експорт електроенергії може позитивно вплинути на енергетику України, - експерт

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Субота 04 березня 2023 17:28
Експорт електроенергії може позитивно вплинути на енергетику України, - експерт Фото: експорт електроенергії може позитивно вплинути на енергетику України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Експорт електроенергії матиме позитивний вплив на енергетику України і дозволить залучати в країну додаткові кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Я думаю, що в невеличких обсягах ми можемо повернутися незабаром до експорту електричної енергії. Але це не означає, що ці обсяги можуть якось дуже серйозно вплинути на стан енергетики. Але це теж буде позитивним кроком", - сказав він.

Омельченко додав, що після деокупації Запорізької АЕС експортний потенціал України значно збільшиться. Це дозволить забезпечити безпеку енергопоставок та заробляти кошти на продажу електроенергії за кордон.

Він наголосив, що в першу чергу треба забезпечити населення та українську економіку електрикою, а вже потім дивитися на експортні можливості.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Олексій Оржель вважає, що Україні вигідно експортувати електроенергію враховуючи поганий фінансовий стан енергоринку.

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Електроенергія
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