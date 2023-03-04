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Экспорт электроэнергии может оказать положительное влияние на энергетику Украины, - эксперт

Новина українською →
Суббота 04 марта 2023 17:28
Экспорт электроэнергии может оказать положительное влияние на энергетику Украины, - эксперт Фото: экспорт электроэнергии может положительно повлиять на энергетику Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Экспорт электроэнергии окажет положительное влияние на энергетику Украины и позволит привлекать в страну дополнительные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Я думаю, что в небольших объемах мы можем вернуться в скором времени к экспорту электрической энергии. Но это не значит, что эти объемы могут как-то очень серьезно повлиять на состояние энергетики. Но это тоже будет положительным шагом", - сказал он.

Омельченко добавил, что после деоккупации Запорожской АЭС экспортный потенциал Украины значительно увеличится. Это позволит обеспечить безопасность энергопоставок и зарабатывать средства продажи электроэнергии за границу.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно обеспечить население и украинскую экономику электричеством, а потом смотреть на экспортные возможности.

Напомним, бывший министр энергетики Алексей Оржель считает, что Украине выгодно экспортировать электроэнергию, учитывая плохое финансовое состояние энергорынка.

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