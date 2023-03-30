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Експорт електроенергії допоможе зберегти пільгові тарифи на електрику для населення, - екс-міністр

Фото: експорт електроенергії допоможе зберегти пільгові тарифи на електрику для населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Профіцит в енергосистемі дозволяє спрямувати частину електрики на експорт, що допоможе зберегти низькі тарифи для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики та голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексія Оржеля у Facebook.

"У нас є профіцитні години, коли сонячна генерація, яка працює в системі, дає більшу потужність ніж споживається у години максимальної інсоляції, і, зокрема, зараз вже буде корисно для будь-кого в енергетиці організувати експорт електроенергії", - сказав він.

Оржель підкреслив, що це додаткові гроші, які б могли заробити не тільки зелена генерація, а й "Укренерго", а також ними можна покривати витрати на субсидіювання електроенергії для населення.

Він також додав, що експорт електроенергії допоможе залучити додаткові кошти для підготовки до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді заявили, що для відновлення енергосистеми необхідні доходи від експорту електроенергії.

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Електроенергія