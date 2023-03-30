Экспорт электроэнергии поможет сохранить льготные тарифы на электричество для населения, - экс-министр

"У нас есть профицитные часы, когда работающая в системе солнечная генерация дает большую мощность, чем потребляется в часы максимальной инсоляции, и, в частности, сейчас уже будет полезно для кого-либо в энергетике организовать экспорт электроэнергии", - сказал он.

Оржель подчеркнул, что это дополнительные деньги, которые могли бы заработать не только зеленая генерация, но и "Укрэнерго", а также ими можно покрывать расходы на субсидирование электроэнергии для населения.

Он также добавил, что экспорт электроэнергии поможет привлечь дополнительные средства для подготовки к следующему отопительному сезону.

Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что для возобновления энергосистемы необходимы доходы от экспорта электроэнергии.