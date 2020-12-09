Експорт електроенергії з України удвічі перевищив імпорт

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Сумарний обсяг експорту електроенергії в Україну за підсумками 11 місяців 2020 року перевищує імпорт вдвічі (4 424,7 млн кВт·год проти 2 156,1 млн кВт·год). Водночас у листопаді імпорт електроенергії з Європи продовжив тенденцію до зростання (+21%), тоді як обсяги експорту почали скорочуватися (-4%).

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

За даними прес-служби, обсяги експорту електроенергії у листопаді зменшилися на 18,5 млн кВт·год по відношенню до попереднього місяця до 478,9 млн кВт·год.

У листопаді найбільші обсяги експорту з "острова Бурштинської ТЕС" були до Угорщини (212,7 млн кВт·год) та Румунії (129,7 млн кВт·год).

Експорту електроенергії в напрямках Росії та Білорусі не відбувалося.

Імпорт електроенергії в листопаді 2020 року здійснювався виключно з країн Європи в зону "острова Бурштинської ТЕС". В зоні ОЕС України (з Росії, Білорусі та Молдови) імпорт відсутній.

Загальний обсяг імпорту в листопаді збільшився на 27,8 млн кВт·год у порівнянні з попереднім місяцем до 156,6 млн кВт·год. Найбільше зростання імпорту в "острові Бурштинської ТЕС" відбулося з напрямку Словаччини (+40 млн кВт·год), з цієї ж країни в листопаді були і найбільші обсяги імпорту (145,2 млн кВт·год) і за підсумками 11 місяців 2020 року (1 355,5 млн кВт·год).

Нагадаємо, експорт електроенергії з України у вересні 2020 року становив 467,6 млн кВт∙год, що в 2,7 рази більше, ніж у серпні. Водночас даний показник менше на 40% за обсяг експорту у березні 2020 року, до запровадження карантинних обмежень.

Відзначимо, з квітня 2020 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з території Росії та з Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.