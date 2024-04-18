Експорт дизельного палива з Росії впав на чверть після ударів дронів по НПЗ

Дані аналітичної компанії Kpler показують, що постачання в середньому складало 0,74 мільйона барелів на день за 10 днів до 13 квітня. Це приблизно на 25% нижче порівняно із середнім показником у цю пору року в період із 2019 по 2023 рік.

Трейдери уважно спостерігають за тим, що відбувається із потоками російського палива. Оскільки темпи переробки нафти в країні останнім часом знаходяться поблизу 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що їй, можливо, доведеться перенаправити всю сиру нафту, яку заводи не можуть переробити, на експортний ринок.

Хоча потоки сирої нафти одночасно зросли, існують практичні обмеження на зростання цих постачань, зазначає Bloomberg.

Остання атака дронів на російський нафтопереробний завод відбулася 2 квітня, але потрібен час, щоб будь-які збої на заводах вплинули на експортні потоки.