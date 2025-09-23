UA

Економіка

Експорт брухту з України в серпні був на 22% більшим ніж торік, ключовий напрямок - Польща

Фото: Експорт брухту з України зростає (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

У серпні 2025 експорт металобрухту з України зріс на 22,1% у річному вимірі. Ключовим напрямком лишається Польща. При цьому у липні 2025 після річної перерви брухт з України почали відправляти і до Придністров’я – російського анклаву в Молдові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію GMK Center.

Як свідчать дані Державної митної служби, опрацьовані GMK Center, загалом за січень-серпень відвантаження українського брухту зросли на 59,3% р./р. – до 283,05 тис. тонн. 

Основним напрямком експорту залишається Польща: туди пішло 236,84 тис. т нашої сировини.  Таким чином, Польща фактично перетворилася на транзитний хаб для українського металобрухту, який далі може постачатися до Туреччини в обхід експортного мита, яке наразі становить 180 євро за тонну. 

У 2024 році поставки українського брухту до Польщі сягнули 251 тис. тнонн. Водночас експорт цього товару з Польщі до Туреччини зріс більш ніж удвічі – до 529 тис. тонн.
 
Нагадаємо, через "сірі" схеми, за якими експорт брухту спершу відправляється до Польщі, щоб уникнути сплати мита, український бюджет втратив вже близько 3 мільярдів гривень – такі оцінки навели у ВР.  

Тим часом українських металургам бракує щонайменше 300 тис. тонн брухту. А Єврокомісія розглядає обмеження на вивезення брухту з ЄС, бо це стратегічна сировина в межах "зеленого курсу".

Економіка Україниекспорт металобрухтуМеталлургпром