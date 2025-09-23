Експорт брухту з України в серпні був на 22% більшим ніж торік, ключовий напрямок - Польща

Як свідчать дані Державної митної служби, опрацьовані GMK Center, загалом за січень-серпень відвантаження українського брухту зросли на 59,3% р./р. – до 283,05 тис. тонн.

Основним напрямком експорту залишається Польща: туди пішло 236,84 тис. т нашої сировини. Таким чином, Польща фактично перетворилася на транзитний хаб для українського металобрухту, який далі може постачатися до Туреччини в обхід експортного мита, яке наразі становить 180 євро за тонну.

У 2024 році поставки українського брухту до Польщі сягнули 251 тис. тнонн. Водночас експорт цього товару з Польщі до Туреччини зріс більш ніж удвічі – до 529 тис. тонн.



Нагадаємо, через "сірі" схеми, за якими експорт брухту спершу відправляється до Польщі, щоб уникнути сплати мита, український бюджет втратив вже близько 3 мільярдів гривень – такі оцінки навели у ВР.