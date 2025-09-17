ua en ru
Бюджет втрачає 900 доларів валютного виторгу на кожній тонні експортованого металобрухту, - "Метінвест"

Україна, Середа 17 вересня 2025 13:05
Бюджет втрачає 900 доларів валютного виторгу на кожній тонні експортованого металобрухту, - "Метінвест" Фото: операційний директор компанії "Метінвест" Олександр Мироненко (metinvestholding.com)
Автор: Олександр Мороз

Безконтрольний експорт брухту перетворився у справжню проблему для української економіки, адже якщо на початку війни обсяги експорту становили 4 тисячі тонн на місяць, то зараз вони зросли до 50 тисяч.

Як пише РБК-Україна, про це розповів операційний директор компанії "Метінвест" Олександр Мироненко на Форумі промисловців від Forbes Ukraine.

За його словами, з кожною тонною вивезеного брухту Україна втрачає близько 800-900 доларів валютного виторгу.

"Ці кошти могли б залишатися в економіці країни, якби брухт перероблявся на українських підприємствах і йшов на внутрішній ринок або експортувався вже як готова продукція, створюючи нові можливості для розвитку національного виробника", - зауважив Мироненко.

Дефіцит металобрухту в Україні

Як відомо, зараз українських металургам бракує щонайменше 300 тис. тонн брухту. При цьому обсяг експорту лише зростає: у 2024 році обсяг склав близько 500 тис. тонн.

Через безконтрольне вивезення, яке іноді відбувається за "сірими" схемами, бюджет України вже втратив 3 млрд гривень.

Нагадаємо, наразі Єврокомісія розглядає обмеження на вивезення брухту з ЄС, бо це стратегічна сировина в межах "зеленого курсу".

