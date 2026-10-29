Експорт брухту без мита не має ринкових підстав: позиція "Укрметалургпрому"

Зокрема, він наголосив на важливості збереження сировини для українських металургійних і ливарних підприємств, які продовжують працювати в умовах російських атак.

Ситуація з брухтом в Україні: чи є надлишки

За словами Каленкова, для визначення ситуації на ринку необхідно зіставити обсяги заготівлі сталевого брухту за три осінні місяці з обсягами його споживання українськими металургами та ливарниками. Лише після аналізу цих показників можна буде зробити висновки щодо наявності надлишків сировини.

"На сьогодні немає жодних ринкових обґрунтувань для того, щоб зняти нульову квоту на експорт брухту або зробити можливим його вивезення без жодного мита", - наголосив президент "Укрметалургпрому".

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Він зазначив, що вересень, жовтень і листопад мають стати періодом для збору та аналізу фактичних даних про заготівлю й споживання сировини.

"Тільки на базі цих цифр у грудні варто виходити на спільну нараду в профільному міністерстві, щоби з'ясувати, чи спостерігається така проблема та чи є профіцит брухту взагалі", - заявив Каленков.

Що не так із закликами відкрити експорт брухту

Окремо президент "Укрметалургпрому" звернув увагу на те, що деякі представники брухтозаготівельного бізнесу почали активніше закликати до відкриття кордонів для вивезення сировини одразу після російських атак на українські промислові об’єкти.

На його думку, такі заклики є передчасними, оскільки ситуація на підприємствах і подальші перспективи роботи української металургії потребують оцінки.

"Незрозумілою є сама причина, чому в перші ж дні й тижні після того, як по українських сталевих заводах було завдано ракетних ударів, окремі представники брухтозаготівельної галузі одразу ж почали вимагати відкриття безмитного експорту сировини, від якого держава нічого не заробить", - зазначив Каленков.

Він додав, що представники галузі, на його думку, поспішили з висновками щодо перспектив української металургії, не дочекавшись повнішого розуміння ситуації.

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"Ще не розібравшись у ситуації, не розуміючи подальшого розвитку подій, вони фактично одразу "поховали" українську металургію. Водночас ми всі щодня боремося за те, щоб вітчизняні заводи мали можливість зберегти та продовжити свою роботу", - резюмував президент "Укрметалургпрому".

Скільки податків приносить переробка брухту в Україні

Збереження нульової квоти на експорт сталевого брухту, закріпленої урядовою постановою № 1795, залишається важливим чинником для української металургії в умовах війни, дефіциту сировини та вимог європейської декарбонізації.

За даними GMK Center, внутрішня переробка брухту забезпечує бюджету 13 000-15 000 грн податків на кожну тонну виплавленої продукції. Для порівняння, експорт сировини приносить лише 50-100 грн податків.