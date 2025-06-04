У Кремлі вирішили не помітити підриву Кримського мосту

СБУ втретє підірвала Кримський міст. У Кремлі відреагували на цю інформацію, заявивши, то пошкоджень не було.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Він назвав незаконну споруду "мирним об'єктом" і повідомив, що в Москві чекають нових атак на міст.

Пєсков заявив, що атака з боку України дійсно була, але Кримський міст не був пошкоджений.

Третій удар по мосту

Нагадаємо, 3 червня 2025 року Служба безпеки України (СБУ) провела успішну підводну атаку на Кримський міст, використавши 1 100 кг вибухівки, що призвело до серйозного пошкодження опор споруди.

Це вже третя атака на стратегічний об'єкт від початку повномасштабної війни. Росія тимчасово призупинила рух мостом, але офіційно атаку не підтвердила.

Операція стала частиною ширшої кампанії СБУ, яка також включала масовані удари дронами по російських авіабазах, що призвели до суттєвих втрат у стратегічній авіації РФ.

Україна продовжує демонструвати здатність завдавати точкових ударів по критично важливій інфраструктурі противника, підкреслюючи свою рішучість боротися за відновлення територіальної цілісності.

Як зазначив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кримський міст поєднує в собі фізичну класичну складову війни та ідеологічну. При цьому російські війська використовують його для логістики.

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