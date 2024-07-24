Эксплуатация животных. Когда и как могут наказывать владельцев лошадей, зарабатывающих на развлечениях в парках

Использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок запрещено законом Украины "О защите животных от жестокого обращения".

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина .

На какие виды деятельности распространяется закон

В целом закон о защите животных распространяется на следующие виды деятельности:

скотоводство (включая племенное скотоводство)

обращение с животными на территории государственных природных заповедников и других особо охраняемых природных территориях

охота, охотничье хозяйство, рыболовство

содержание домашних животных и племенная работа с ними

использование животных в цирках, зоопарках, на выставках и других зрелищных мероприятиях

использование животных в спорте, в сфере отдыха и развлечений людей

использование животных в научно-исследовательских и обучающих целях, в тестировании

использование животных в производстве (в том числе в производстве биологических препаратов)

другие виды деятельности (где оказывается влияние на животных)

Согласно документу, действие закона распространяется на обращение с животными независимо от формы собственности и других вещных прав на них.

За что и как могут наказать владельцев лошадей

Юрист объяснил, что использование в жару животных для катания детей (или взрослых) и проведения развлекательных мероприятий может расцениваться как использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок (что запрещено законом).

Следовательно, такие действия могут квалифицироваться как жестокое обращение с животными.

Это влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 3 400 до 5 100 грн - с конфискацией животного (если пребывание у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью).

Основные принципы защиты животных в Украине

Согласно статье 4 закона, обращение с животными в Украине основывается на следующих основных принципах:

жестокое обращение с животными несовместимо с требованиями нравственности и гуманности (ведь это наносит моральный вред человеку)

обеспечение условий жизни животных, отвечающих их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям

право собственности и другие вещные права на животных в случае жестокого обращения с ними могут быть прекращены (согласно этому закону)

запрет жестоких методов умерщвления животных

ответственность за жестокое обращение с животными

содержание и обращение с домашними животными без цели причинения вреда как окружающим, так и самому животному

Кроме того, статьей 5 документа запрещается: