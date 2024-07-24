Эксплуатация животных. Когда и как могут наказывать владельцев лошадей, зарабатывающих на развлечениях в парках
Использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок запрещено законом Украины "О защите животных от жестокого обращения".
Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
На какие виды деятельности распространяется закон
В целом закон о защите животных распространяется на следующие виды деятельности:
- скотоводство (включая племенное скотоводство)
- обращение с животными на территории государственных природных заповедников и других особо охраняемых природных территориях
- охота, охотничье хозяйство, рыболовство
- содержание домашних животных и племенная работа с ними
- использование животных в цирках, зоопарках, на выставках и других зрелищных мероприятиях
- использование животных в спорте, в сфере отдыха и развлечений людей
- использование животных в научно-исследовательских и обучающих целях, в тестировании
- использование животных в производстве (в том числе в производстве биологических препаратов)
- другие виды деятельности (где оказывается влияние на животных)
Согласно документу, действие закона распространяется на обращение с животными независимо от формы собственности и других вещных прав на них.
За что и как могут наказать владельцев лошадей
Юрист объяснил, что использование в жару животных для катания детей (или взрослых) и проведения развлекательных мероприятий может расцениваться как использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок (что запрещено законом).
Следовательно, такие действия могут квалифицироваться как жестокое обращение с животными.
Это влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 3 400 до 5 100 грн - с конфискацией животного (если пребывание у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью).
Основные принципы защиты животных в Украине
Согласно статье 4 закона, обращение с животными в Украине основывается на следующих основных принципах:
- жестокое обращение с животными несовместимо с требованиями нравственности и гуманности (ведь это наносит моральный вред человеку)
- обеспечение условий жизни животных, отвечающих их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям
- право собственности и другие вещные права на животных в случае жестокого обращения с ними могут быть прекращены (согласно этому закону)
- запрет жестоких методов умерщвления животных
- ответственность за жестокое обращение с животными
- содержание и обращение с домашними животными без цели причинения вреда как окружающим, так и самому животному
Кроме того, статьей 5 документа запрещается:
- пропаганда жестокого обращения с животными
- призывы к жестокому обращению с ними
- пропаганда охоты в системе дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего образования
- использование в развлекательных или коммерческих целях материалов, демонстрирующих жестокое обращение с животными
Напомним, ранее мы рассказывали, за что в целом могут наказать владельцев животных.
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