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Эксперты не знают, когда прекратится извержение вулкана на Канарах

Автор: Сергей Пышкин

Специалисты Национального географического института Испании не знают, когда вулкан на острове Пальма стихнет. Извержение разрушило более 2 тысячи домов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отметим, что вулкан Кумбре-Вьеха проснулся 19 сентября. Лава покрыла площадь более 900 гектаров, в связи с чем, нынешнее извержение на Пальме назвали самым разрушительным за последние пять веков.

По состоянию на сегодня, с острова эвакуировали около 7 тысяч человек, а потоки лавы разрушили более 2 тысяч зданий и достигли океана, что, со своей стороны, привело к выбросам опасных газов.

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Испания