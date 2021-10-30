RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Експерти не знають, коли припиниться виверження вулкана на Канарах

Автор: Сергій Пишкін

Фахівці Національного географічного інституту Іспанії не знають, коли вулкан на острові Ла-Пальма стихне. Виверження зруйнувало більше ніж 2 тисячі будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Відзначимо, що вулкан Кумбре-В'єха прокинувся 19 вересня. Лава покрила площу більше ніж 900 гектарів, у зв’язку з чим цьогорічне виверження на Ла-Пальмі назвали найруйнівнішим за останні п’ять століть.

Станом на сьогодні, з острова евакуювали близько 7 тисяч людей, а потоки лави зруйнували більше ніж 2 тисячі будівель та досягли океану, що, зі свого боку, призвело до викидів небезпечних газів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія