Експерти не знають, коли припиниться виверження вулкана на Канарах

Фахівці Національного географічного інституту Іспанії не знають, коли вулкан на острові Ла-Пальма стихне. Виверження зруйнувало більше ніж 2 тисячі будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Відзначимо, що вулкан Кумбре-В'єха прокинувся 19 вересня. Лава покрила площу більше ніж 900 гектарів, у зв’язку з чим цьогорічне виверження на Ла-Пальмі назвали найруйнівнішим за останні п’ять століть.

Станом на сьогодні, з острова евакуювали близько 7 тисяч людей, а потоки лави зруйнували більше ніж 2 тисячі будівель та досягли океану, що, зі свого боку, призвело до викидів небезпечних газів.