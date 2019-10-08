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Доллар до конца года может плавно подорожать до 27 гривен, - эксперт

Новости » Экономика    08.10.2019 - 10:50
Доллар до конца года может плавно подорожать до 27 гривен, - эксперт
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Торговцы уже заложили в стоимости продуктов курс 28 грн/доллар

Наличный доллар до конца 2019 года может плавно подорожать с текущего уровня около 25 грн/доллар до 27 грн/доллар. Об этом исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал в комментарии РБК-Украина.

Как отметил эксперт, цены в продуктовом ритейле не будут расти слишком активно, поскольку некоторые торговцы уже сейчас закладывают в стоимость продуктов курс 28 грн/доллар.

"Но продукты дальше будут сезонно дорожать. В основном речь идет об овощах", - предупреждает Пендзин.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13% - с 27,68 грн/доллар до 24,08 грн/доллар.

Отметим, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари заявил, что НБУ не пытается фиксировать и не вмешивается с целью задать некий тренд изменения курса. По его словам, вся роль НБУ - не допустить чрезмерных и слишком резких колебаний, поскольку это провоцирует панику.

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Темы: Курс доллара
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