Эксперты ВТО поддержали Украину в споре с РФ

Группа экспертов не оспорила позицию Украины

На сайте Всемирной торговой организации (ВТО) сегодня, 20 июля, опубликовали отчет группы экспертов в рамках процедуры урегулирования споров по делу Российской Федерации против Украины DS493 "Украина - антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Группа экспертов не оспорила позицию Украины в части необходимости соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортного товара и отклонила ряд процессуальных требований России.

"Это важное решение, потому что им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доказательства ее "нерыночного" характера. Такая практика позволяет создавать условия для функционирования конкурентного рынка с равными условиями для всех участников", - прокомментировала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Как отметила Микольская, вопрос механизма корректировки цены на газ является одним из ключевых аспектов проведения антидемпинговых расследований. Кроме этого, практика использования механизма корректировки цены на газ является предметом обсуждений в рамках различных судебных юрисдикций, в том числе ВТО.

В пресс-службе уточняют, что группа экспертов приняла решение по удовлетворению лишь части требований РФ относительно отдельных элементов процедуры проведения расследования, а в части - поддержала позицию Украины.

Щойно оприлюднено звіт Групи експертів СОТ у справі Російської Федерації проти України DS493 «Україна – антидемпінгові... Опубліковано Nataliya Mykolska П'ятниця, 20 липня 2018 р.

Напомним, 13 июля главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что в случае неуплаты "Газпромом" 2,6 млрд долларов, арестованное имущество продадут на аукционах, а средства будут перечислены украинской компании "Нафтогаз".