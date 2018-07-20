Експерти СОТ підтримали Україну у суперечці з РФ

Група експертів не оскаржила позицію України

На сайті Світової організації торгівлі (СОТ) сьогодні, 20 липня, опублікували звіт групи експертів в рамках процедури врегулювання суперечок по справі Російської Федерації проти України DS493 "Україна - антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію". Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

Група експертів не оскаржила позицію України в частині необхідності дотримання ринкового принципу формування вартості експортного товару і відхилила низку процесуальних вимог Росії.

"Це важливе рішення, бо ним визнано право на проведення коригування при підрахунку нормальної вартості товару у випадку доведення її “неринкового” характеру. Така практика дозволяє створювати умови для функціонування конкурентного ринку з рівними умовами для всіх його учасників", - прокоментувала заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська.

Як зазначила Микольська, питання механізму коригування ціни на газ є одним з ключових аспектів проведення антидемпінгових розслідувань. Крім цього, практика використання механізму коригування ціни на газ є предметом обговорень в рамках різних судових юрисдикцій, в тому числі СОТ.

У прес-службі уточнюють, що група експертів ухвалила рішення щодо задоволення лише частини вимог РФ щодо окремих елементів процедури проведення розслідування, а у частині - підтримала позицію України.

Щойно оприлюднено звіт Групи експертів СОТ у справі Російської Федерації проти України DS493 «Україна – антидемпінгові... Опубліковано Nataliya Mykolska П'п'ятниця, 20 липня 2018 р.

Нагадаємо, 13 липня головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що в разі несплати "Газпромом" 2,6 млрд доларів, арештоване майно продадуть на аукціонах, а кошти будуть перераховані українській компанії "Нафтогаз".