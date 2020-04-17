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Експерти спрогнозували вплив виплат за держборгом на курс долара

Новини » Фінансова криза 2020     17.04.2020 - 17:01
Експерти спрогнозували вплив виплат за держборгом на курс долара
Фото: колаж (РБК-Україна)

Україна накопичила достатньо резервів для виплат у травні

Пікові виплати за державним боргом України не вплинуть на курс долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, вже в травні Україні належить здійснити пікові платежі за держборгом 68,22 млрд гривень. Більше в цьому році доведеться платити тільки у вересні - 80,82 млрд гривень.

"Однак заплановані на найближчий місяць виплати навряд чи істотно вплинуть на валютний ринок. На поточний момент міжнародні резерви становлять близько 25 млрд доларів. Ні Мінфіну, ні НБУ не доведеться виходити на ринок для купівлі валюти спеціально для потреб обслуговування боргу, ця валюта вже є в наявності", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, в квітні Міністерство фінансів України поновило графік щомісячних платежів за державним боргом в 2020 році за діючими угодами. Згідно з графіком, всього в 2020 році Україна повинна виплатити за 449,75 млрд грн. При цьому в січні-березні вже було виплачено 93,47 млрд грн. Таким чином, до кінця року необхідно виплатити 356,28 млрд грн. У квітні виплати складуть 24,45 млрд грн. Пікові виплати припадуть на травень (68,22 млрд грн) і вересень (80,82 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, валютні виплати уряду України і Національного банку в 2020 - 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.

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Теми: Курс долара
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