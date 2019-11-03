Эксперты спрогнозировали курс доллара на следующую неделю

Курс доллара к гривне на следующей неделе вернется к отметке 25 грн/долл. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

По словам эксперта, в последние дни гривна показывает умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно всех валют. Однако на следующей неделе позитивная тенденция гривни может не сохраниться. Он добавил, что при оптимистическом сценарии, курс закрепится на отметке 24,60 грн/долл.

"В начале следующей недели нас ждет аукцион ОВГЗ, на котором может быть сформирован спрос на гривну. Но, к сожалению, учитывая предыдущие аукционы объемы привлечений в значительной степени сократились. В связи с этим ожидать поддержки с этой стороны, как и роста спроса на гривну, не стоит", - пояснил он.

Эксперт отметил, что уже к концу следующей недели курс может вернуться к отметке в 25 грн/долл.

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара к гривне в ноябре будет зависеть от успешности переговоров с Международным валютным фондом относительно новой трехлетней программы финансирования. При отсутствии успехов с МВФ курс может вырасти до 26 грн/долл.

Также РБК-Украина писало, что курс доллара в Украине вернулся к отметкам середины октября Нацбанк на 1 ноября 2019 года опустил официальный курс доллара до 24,81 гривен, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.