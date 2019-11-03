Експерти спрогнозували курс долара на наступний тиждень

Курс долара до гривні наступного тижня повернеться до позначки 25 грн/дол. Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

За словами експерта, останніми днями гривня показує помірну динаміку зростання, а також укріплюється щодо всіх валют. Однак наступного тижня позитивна тенденція гривні може не зберегтися. Він додав, що за оптимістичного сценарія, курс закріпиться на позначці 24,60 грн/дол.

"На початку наступного тижня нас чекає аукціон ОВДП, на якому може бути сформований попит на гривню. Але, на жаль, з огляду на попередні аукціони обсяги залучень в значній мірі скоротилися. У зв'язку з цим очікувати підтримки з цього боку, як і зростання попиту на гривню, не варто", - пояснив він.

Експерт зазначив, що вже до кінця наступного тижня курс може повернутися до позначки в 25 грн/дол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара до гривні у листопаді буде залежати від успішності переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової трирічної програми фінансування. При відсутності успіхів з МВФ курс може зрости до 26 грн/дол.

Також РБК-Україна писало, що курс долара в Україні повернувся до позначок середини жовтня Нацбанк на 1 листопада 2019 року опустив офіційний курс долара до 24,81 гривень, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.