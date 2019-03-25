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Аналитики спрогнозировали курс доллара перед выборами

Новости » Экономика    25.03.2019 - 10:18
Аналитики спрогнозировали курс доллара перед выборами
Фото: доллары (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ожидается небольшое снижение курса американской валюты

В конце марта ожидается умеренное снижение курса доллара. на наличном рынке и его стабилизация на межбанке вблизи текущих уровней. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках может котироваться около 26,8/27,0 грн", - сообщил он.

Как отметил аналитик, на прошлой неделе короткий виток роста доллара вновь сменился его снижением и лучше всего это заметно по ситуации на межбанковском валютном рынке.

За минувшую неделю доллар изменился к гривне на разных сегментах валютного рынка по-разному, напомнил он.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,72 грн до 27,26 грн (+2,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,02/27,06 до 26,88/26,91 (-0,5%/-0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 26,83/27,16 до 26,88/27,15 (+0,2%/-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,0% за счет разнонаправленного движения курсов покупки и продажи, добавил аналитик Альпари.

Напомним, что в Национальном банке заявили, что ситуация с ростом курса доллара в середине марта не была вызвана каким-то отдельным фактором, а лишь отражала баланс спроса-предложения в конкретный момент времени под воздействием ряда факторов. В то же время в НБУ сообщили, что за неделю 11-15 марта центробанк продал около 100 млн долларов.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что в глобальном масштабе в 2019 году будет наблюдаться снижение курса доллара.

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Темы: Курс доллара
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