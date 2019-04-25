Эксперты не смогли отыскать, куда ушли миллиарды гривен эконалога, - нардеп

Фото: Валерия Заружко (УНИАН)

По словам Заружко, в комитете уже обсуждается законопроект, призванный изменить ситуацию

Только четверть средств, полученных государством от экологического налога могут направляться на экологические мероприятия, остальные 75% денег уходят в неизвестном направлении. Об этом заявила народный депутат Валерия Заружко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По словам Заружко, государство собирает огромный налог (экологический налог, - ред.), который исчисляется миллиардами гривен, и который призван улучшать экологию, однако попадая в государственный бюджет данные средства размываются.

"В 2017 году это были 4 миллиарда гривен, поступившие в государственный бюджет. Они не идут в какой-то фонд, они не имеют целевого назначения, они идут в государственный бюджет. И государство использует эти деньги на свое усмотрение. Но мы взяли статистические данные и посмотрели, куда пошли эти деньги? Большинство денег мы не нашли, нашли только где-то около 25%, которые были направлены действительно на какие-то эко-мероприятия. Куда делись остальные деньги - мы не понимаем", - сказала она.

По словам Заружко, в парламентском комитете уже обсуждается законопроект, призванный изменить ситуацию. В первую очередь новый закон предполагает создание специального фонда, в который будут отправляться средства экологического налога. Целью закона является обеспечение поступления средств от данного налога исключительно на экологические цели.

"Мы хотим, чтобы эти деньги, во-первых, были направлены в специальный целевой фонд. Чтобы эти деньги использовались исключительно на экологию. И чтобы было прозрачное и ответственное отношение к экологическому налогу. Потому что сегодня мы видим, что даже несмотря на то, что растет экологический налог, экологическая ситуация в стране ухудшается", - заявила Заружко.

Согласно проекту закона, предприятия-загрязнители инвестируют собственные средства в масштабные экологические программы, при этом они освобождаются от уплаты 70% от суммы экологического налога. Такая практика, по данным Заружко, обеспечит реализацию экологических проектов, а также исключит нецелевое расходование средств.

Определять целесообразность реализации проектов по словам депутата будет Министерство экологии с помощью процедуры Оценки воздействия на окружающую среду.

"Это такой механизм, который всем понятен и прозрачен", - заявила депутат.