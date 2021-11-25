Эксперты считают, что экономика Украины в 2021 году не восстановится после "ковидного" кризиса

Профессор экономики Алексей Плотников считает, что рост экономики по итогу года не достигнет даже 3%. Изначально у Кабмина были завышенные ожидания, отметил эксперт. Макропрогноз, как считает собеседник, утвержден по оптимистичному сценарию, в котором недооценили последствия локдаунов.

"Даже с учетом того, что у нас в 2020 году была не очень хорошая статистика, на одном восстановительном росте выйти на уровень 4,5% было очень сомнительно. Я не вижу причин, чтобы четвертый квартал мы закончили с существенным плюсом. Негативные факторы локдаунов никуда не исчезли, они сказываются. Высокие цены на продукцию экспорта этого не перекрывают", - сказал Плотников в комментарии РБК-Украина.

Главный экономист ИК Dragon Capital Елена Белан объясняет низкий рост ВВП в третьем квартале, в частности, задержкой сроков уборки урожая. "Уборка сельскохозяйственного урожая задержалась, поэтому положительное влияние его рекордных объемов на ВВП мы увидим в четвертом квартале", - считает она.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский также полагает, что показатель ВВП третьего квартала оказался хуже из-за переноса сроков уборки урожая. Но на годовой показатель роста экономики будет влияние и других факторов.

"На годовой показатель ВВП повлияет слабое восстановление секторов, пострадавших от карантинных ограничений, сокращение капитальных расходов из бюджета (фискальная консолидация) и ожидание спада в промышленности из-за скачка цен на энергоносители", - сказал руководитель ЦЭС РБК-Украина.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук говорит, что слабый рост ВВП в третьем квартале не стал неожиданностью. И если фактор урожая окажет позитивное влияние в четвертом квартале, то существенно на годовой показатель ВВП это все равно вряд ли повлияет.

"Это (показатель третьего квартала, - ред.) лишь подтвердило, что экономика восстанавливается очень медленно. Благоприятные условия на внешних рынках и высокий урожай помогли поддержать экономический рост, однако не компенсировали слабые показатели отдельных сегментов промышленности и сектора услуг. С учетом данных за третий квартал остается мало надежды, что рост ВВП по результатам полного года превысит 3%", - спрогнозировал он.

По мнению Ваврищука, для роста ВВП по итогу года до 3% нужно, чтобы в четвертом квартале рост составил более 5% в годовом измерении. "Однако это маловероятно, учитывая карантинные ограничения, вызванные пандемией", - отметил он.