Експерти вважають, що економіка України в 2021 році не відновиться після "ковідної" кризи

Професор економіки Олексій Плотніков вважає, що зростання економіки за підсумком року не досягне навіть 3%. Спочатку у Кабміну були завищені очікування, зазначив експерт. Макропрогноз, як вважає співрозмовник, затверджений за оптимістичним сценарієм, в якому недооцінили наслідки локдаунів.

"Навіть з урахуванням того, що у нас у 2020 році була не дуже хороша статистика, на одному відновлювальному зростанні вийти на рівень 4,5% було дуже сумнівно. Я не бачу причин, щоб четвертий квартал ми закінчили з істотним плюсом. Негативні фактори локдаунів нікуди не зникли, вони позначаються. Високі ціни на продукцію експорту цього не перекривають", - сказав Плотніков в коментарі РБК-Україна.

Головний економіст ІК Dragon Capital Олена Бєлан пояснює низьке зростання ВВП в третьому кварталі, зокрема, затримкою термінів збирання врожаю. "Збирання сільськогосподарського врожаю затрималося, тому позитивний вплив його рекордних обсягів на ВВП ми побачимо в четвертому кварталі", - вважає вона.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський також вважає, що показник ВВП третього кварталу виявився гіршим через перенесення термінів збирання врожаю. Але на річний показник зростання економіки буде вплив і інших факторів.

"На річний показник ВВП вплине слабке відновлення секторів, які постраждали від карантинних обмежень, скорочення капітальних витрат з бюджету (фіскальна консолідація) і очікування спаду в промисловості через стрибок цін на енергоносії", - сказав керівник ЦЕС РБК-Україна.

Глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук каже, що слабке зростання ВВП в третьому кварталі не стало несподіванкою. І якщо фактор врожаю матиме позитивний вплив у четвертому кварталі, то суттєво на річний показник ВВП це все одно навряд чи вплине.

"Це (показник третього кварталу, - ред.) лише підтвердило, що економіка відновлюється дуже повільно. Сприятливі умови на зовнішніх ринках і високий урожай допомогли підтримати економічне зростання, проте не компенсували слабкі показники окремих сегментів промисловості і сектора послуг. З урахуванням даних за третій квартал залишається мало надії, що зростання ВВП за результатами повного року перевищить 3%", - спрогнозував він.

На думку Ваврищука, для зростання ВВП за підсумком року до 3% потрібно, щоб в четвертому кварталі зростання склало більше 5% в річному вимірі. "Однак це малоймовірно, враховуючи карантинні обмеження, викликані пандемією", - зазначив він.