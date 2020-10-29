Эксперты считают, что доля нелегальных сигарет на рынке скоро побьет рекорд 2013 года

Доля нелегальных сигарет на табачном рынке Украины в августе достигла почти 9% и может скоро побить рекорд 2013 года, когда она составляла 9,2%.

Об этом заявили эксперты в ходе круглого стола "Нелегальный рынок сигарет Украины, его негативное влияние на экономику и бюджет, пути решения проблемы", который состоялся в Киеве.

По словам эксперта Украинского института будущего Игоря Тышкевича, за последние годы Украина стала не только источником контрабанды сигарет за границу, но и реципиентом контрабандных потоков.

"В Украине кроме того, что завозятся и продаются сигареты из других государств, также производятся собственные сигареты без уплаты акцизов, без уплаты налогов и идут в реализацию. Почему эта тема важна? Ответ очень прост. Посмотрите, пожалуйста, топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины, за чьи средства формируется бюджет. Бюджет на социальную сферу, инфраструктуру, силовые органы, фискальную службу, на ту же СБУ", - отметил он.

Тышкевич также подчеркнул, что человек, который курит, в любом случае будет курить и покупать сигареты.

"Единственное "но": если средств становится меньше, он переходит с премиальных на более дешевые, а когда у тебя есть выбор между дешевыми сигаретами, контрабандой или контрафактом или официально произведенными украинским сигаретами, последнее, о чем он будет думать или искать - это акцизная марка", - добавил эксперт.

В ходе круглого стола начальник отдела по безопасности и противодействию нелегальной торговле Imperial Tobacco Ukraine Вадим Новосад представил от имени всей индустрии исследование нелегального рынка, которое делает компания Kantar-Украина.

"Последнее исследование, которое было проведено в августе, для нас чрезвычайно драматичное. Предварительные результаты указывают на то, что рост рынка нелегальных сигарет очень кардинальный - около 9% в первую очередь за счет роста продукции с поддельной акцизной маркой", - отметил он.

Говоря о количественных показателях, Новосад заявил, что уровень потерь государственного бюджета приближается к 5 млрд гривен.

"Это огромная сумма, которую недополучит государство только в этом виде теневой экономики. Наибольший уровень нелегальной торговли составлял в 2013 году 9,2%, и сейчас мы, к сожалению, приближаемся к этому показателю", - подчеркнул он.

Однако, по мнению менеджера по вопросам целостности торговых марок компании JTI Украина Андрея Доронина, украинское государство в лице ГФС и Государственной пограничной службы заняла достаточно активную позицию по противодействию попаданию нелегальных сигарет на украинский рынок.

В частности, он привел пример задержания в мае-июне 2020 при попытке поставки на территорию Украины крупной партии сигарет - 52 млн штук.

"Сигареты не были маркированы ни для одной из стран, не было предупреждения о вреде курения, пачки выглядели будто с середины 80-х. В то же время Украина впервые приняла во внимание то, что она ратифицировала Конвенцию ВООЗ по борьбе с табаком. Одна из статей этой конвенции говорит о том, что каждая страна-подписант должна обращать внимание на маркировку сигарет, которые идут транзитом через ее территорию. И это груз был задержан", - отметил он.

В свою очередь, начальник Управления противодействия преступлениям в сфере обращения товаров акцизной группы Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Игорь Смаглюк отметил, что работа регулятора увеличилась по сравнению с прошлым годом в разы.

"Стоит отметить и имиджевые угрозы для нашего государства. Есть и определенные проблемы, есть определенные пробелы в законодательстве. Правоохранительные органы это понимают, я со своей стороны могу заверить, что мы будем эту работу только усиливать тесным сотрудничеством с легальным бизнесом", - сообщил Смаглюк.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина находится в ТОП-5 поставщиков контрабандных и контрафактных сигарет в ЕС.

В 2019-м году в Евросоюз из Украины поставили 2,4 миллиарда сигарет, каждая 18-я сигарета - нелегальная.