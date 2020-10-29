Експерти вважають, що частка нелегальних сигарет на ринку незабаром поб'є рекорд 2013 року

Частка нелегальних сигарет на тютюновому ринку України у серпні досягла майже 9% і може скоро побити рекорд 2013 року, коли вона становила 9,2%.

Про це заявили експерти в ході круглого столу "Нелегальний ринок сигарет України, його негативний вплив на економіку і бюджет, шляхи вирішення проблеми", який відбувся у Києві.

За словами експерта Українського інституту майбутнього Ігоря Тишкевича, за останні роки Україна стала не тільки джерелом контрабанди сигарет за кордон, але і реципієнтом контрабандних потоків.

"В Україні окрім того, що завозяться та продаються цигарки з інших держав, також виробляються власні цигарки без сплати акцизів, без сплати податків та йдуть у реалізацію. Чому ця тема важлива? Відповідь дуже проста. Подивіться, будь ласка, топ-10 найбільших платників податків України, за чиї кошти формується бюджет. Бюджет на соціальну сферу, інфраструктуру, силові органи, фіскальну службу, на ту ж саму СБУ", - додав експерт він.

Тишкевич також підкреслив, що людина, яка палить, у будь-якому випадку буде палити і купувати сигарети.

"Єдине "але": якщо коштів стає менше, вона переходить з преміальних на більш дешеві, а коли в тебе є вибір між дешевими цигарками, контрабандою чи контрафактом чи офіційно виробленими українськими цигарками, останнє, про що вона буде думати або шукати - це акцизна марка", - зазначив він.

В ході круглого столу начальник відділу з безпеки і протидії нелегальної торгівлі Imperial Tobacco Ukraine Вадим Новосад представив від імені всієї індустрії дослідження нелегального ринку, що робить компанія Kantar-Україна.

"Останнє дослідження, яке було проведено в серпні, для нас надзвичайно драматичне. Попередні результати вказують на те, що зростання ринку нелегальних сигарет дуже кардинальне - близько 9% в першу чергу шляхом зростання продукції з підробленою акцизною маркою", - зазначив він.

Говорячи про кількісні показники, Новосад заявив, що рівень втрат державного бюджету наближається до 5 млрд гривень.

"Це величезна сума, яку держава недоотримає тільки в цьому вигляді тіньової економіки. Найбільший рівень нелегальної торгівлі становив у 2013 році 9,2%, і зараз ми, на жаль, наближаємося до цього показника", - підкреслив він.

Однак, на думку менеджера з питань цілісності торгових марок компанії JTI Україна Андрія Дороніна, українська держава в особі ДФС та Державної прикордонної служби зайняла досить активну позицію щодо протидії проникненню нелегальних сигарет на український ринок.

Зокрема, він навів приклад затримання в травні-червні 2020 за спробу поставки на територію України великої партії сигарет - 52 млн штук.

Сигарети не були марковані ні для однієї з країн, не було попередження про шкоду куріння, пачки виглядали ніби з середини 80-х. В той самий час Україна вперше взяла до уваги те, що вона ратифікувала Конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну. Одна зі статей цієї конвенції говорить про те, що кожна країна-підписант повинна звертати увагу на маркування сигарет, які йдуть транзитом через її територію. І цей вантаж був затриманий", - зазначив він.

Своєю чергою, начальник Управління протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС Ігор Смаглюк зазначив, що робота регулятора збільшилася у порівнянні з минулим роком в рази.

"Варто відзначити і іміджеві загрози для нашої держави. Є і певні проблеми, є певні прогалини в законодавстві. Правоохоронні органи це розуміють, я зі свого боку можу запевнити, що ми будемо цю роботу тільки посилювати тісною співпрацею з легальним бізнесом", - повідомив Смаглюк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна знаходиться в ТОП-5 постачальників контрабандних і контрафактних сигарет в ЄС.

У 2019-му році в Євросоюз з України поставили 2,4 мільярда сигарет, кожна 18-я сигарета - нелегальна.